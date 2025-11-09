Украина получит партию американского СПГ через Грецию

Украина договорилась о новых поставках сжиженного природного газа из США объемом не менее 300 млн кубометров через Грецию. Об этом сообщили в украинской компании «Нафтогаз».

Соглашение было подписано с двумя компаниями: польской Orlen и греческой Atlantic-see lng Trade S.A. Договор предусматривает предусматривает использование европейской инфраструктуры для транзита американского топлива с перспективой сотрудничества до 2050 года.

«Мы закладываем новый фундамент в трансатлантическом сотрудничестве с партнерами», — заявили в «Нафтогазе».

До этого сообщалось, что находящиеся в распоряжении Украины бюджетные средства покроют расходы на закупку менее четверти необходимых стране для зимы объемов газа. Взрывы на объектах украинской газовой инфраструктуры привели к необходимости закупать газ за границей. При этом для покупки примерно 5 млрд куб. м нужно порядка $2 млрд.

Кроме того, стало известно, что на Украине могут остановить химическое производство из-за проблем с поставками газа и отсутствием электричества.

Ранее в Раде спрогнозировали нехватку газа на Украине зимой.