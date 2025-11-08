В МИД РФ заявили о начале работы по поручению Путина по ядерным испытаниям

Общественности объявят о результатах работы над предложениями о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям по поручению президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

Министр отметил, что поручение главы государства принято к исполнению и находится в работе.

5 ноября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства назвал серьезным вопросом заявления Дональда Трампа о возобновлении Соединенными Штатами ядерных испытаний.

Глава российского Минобороны Андрей Белоусов предложил незамедлительно подготовиться к аналогичным полномасштабным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Однако президент РФ поручил сначала собрать дополнительную информацию и изучить их целесообразность. В Госдуме считают, что в текущей ситуации России не следует изображать из себя миротворца.

