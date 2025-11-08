На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нигерии потребовали извинений от Трампа

Сенатор Джибрин: Трамп должен извиниться за свои слова о нападении
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп должен извиниться за свои слова о возможном вторжении в Нигерию. Об этом заявил заместитель председателя нигерийского сената Барау Джибрин, передает газета Vanguard.

«Мы считаем, что он должен понять это, а затем отказаться от своего заявления и извиниться перед Нигерией», — сказал он.

На прошлой неделе Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Глава государства предупредил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны. По словам хозяина Белого дома, вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».

До этого глава Белого дома заявил, что христианство столкнулось с «экзистенциальной угрозой» в Нигерии. Он обратил внимание, что в республике уничтожают тысячи людей, исповедующих эту религию. Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар, в свою очередь, сообщил, что, несмотря на сложную обстановку, жителям страны ничего не грозит.

Ранее шеф Пентагона заявил о «подготовке к действиям» против Нигерии.

