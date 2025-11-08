В Совфеде оценили решение Трампа не ехать на саммит G20

Косачев: отказ Трампа от поездки в ЮАР поставил союзников США в глупое положение

Решение президента США Дональда Трампа не отправлять делегацию на саммит G20 в ЮАР ставит в глупое положение союзников Вашингтона. Об этом в Telegram написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Трамп заявил, что представители американского правительства не собираются посещать предстоящий саммит «Большой двадцатки» в ЮАР из-за нарушения прав белого населения.

По словам сенатора, «кому и беспокоиться нарушениями прав белого населения республики южноафриканскими властями, так это бывшим колонизаторам — британцам и прочим англосаксам».

До этого газета The Washington Post писала, что президент США намерен бойкотировать саммит из-за информации о том, что у белых жителей ЮАР правительство отбирает землю в соответствии с новым законом об экспроприации.

Ранее Трамп задался вопросом, «какого черта Зеленский делал в Африке».