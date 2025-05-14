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США приостановили подготовку к саммиту G20, который пройдет в ЮАР

WP: США приостановили подготовку к саммиту G20 в ЮАР из-за закона об экспроприации
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Mark Schiefelbein/AP

США приостановили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в ноябре в Южно-Африканской республике (ЮАР). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

В публикации отмечается, что приостановить работу над подготовкой к саммиту агентствам и ведомствам приказал Совет национальной безопасности администрации президента США.

Издание подчеркивает, что данное решение связывают с угрозами главы Белого дома Дональда Трампа бойкотировать саммит из-за информации о том, что у белых жителей ЮАР правительство отбирает землю в соответствии с новым законом об экспроприации.

WP утверждает, что приостановка подготовки сняла неопределенность внутри американской администрации, где спорили о целесообразности участия в мероприятии.

В апреле Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что американская делегация вряд ли отправится в ЮАР для участия в саммите G20, который состоится 22-23 ноября в Йоханнесбурге.

Ранее США заморозили помощь ЮАР из-за конфискации фермерских земель.

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