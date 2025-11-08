Путин прислал венок на прощание с Николаевым

Президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с телеведущим Юрием Николаевым. Об этом сообщает ТАСС.

Венок, состоящий из красных роз, украшен лентой-триколором с надписью «От президента Российской Федерации».

8 ноября в Большом зале на Троекуровском кладбище в Москве завершилась церемония прощания с Николаевым.

Телеведущий родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Он вел телепередачи «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». За время своей карьеры он снимался в таких фильмах, как «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25» и «Прежде, чем расстаться».

Мужчины не стало 4 ноября на 77-м году жизни после экстренной госпитализации.

В середине октября его госпитализировали с затрудненным дыханием. Журналисты утверждали, что первые симптомы недомогания Николаев почувствовал еще 2 ноября: артист обратился за медицинской помощью из-за не спадающей три дня температуры 37,7°C и сильной слабости. Врачи выявили у телеведущего пониженную сатурацию, но от госпитализации он отказался.

