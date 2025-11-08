На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде заметили изменение тональности диалога с США по Украине

Сенатор Карасин: положительная оценка США по конфликту на Украине обнадеживает
Алексей Дружинин/РИА Новости

Тональность диалога с США по урегулированию конфликта на Украине поменялась в лучшую сторону, однако говорить о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа преждевременно. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«То, что американская сторона говорит о том, что мы движемся вперед и осталось всего несколько вопросов, это обнадеживает. По крайней мере, тональность немного поменялась, но работа предстоит, и трудно предсказать, какие этапы в этой работе последуют, какие встречи», — сказал Карасин.

Сенатор призвал ничего не предугадывать и ориентироваться на конкретные результаты. Они обязательно будут преданы гласности, заверил парламентарий.

До этого Дональд Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине удалось добиться значительных успехов. По словам Трампа, в какой-то момент стороны украинского конфликта «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.

Ранее Трамп одной фразой оценил вероятность встречи с Путиным.

