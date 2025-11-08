На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поздравил с юбилеем народного артиста России Олега Меньшикова

Путин: артист Олег Меньшиков вписал яркие страницы в историю театра и кино РФ
true
true
true

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народного артиста Российской Федерации Олега Меньшикова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что актер «вписал яркие страницы в историю российского театра и кинематографа».

«Человек щедрого, самобытного дарования, вы своими талантливыми актерскими и режиссерскими работами заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь публики», — добавил Путин.

Российский лидер также отметил плодотворную деятельность Меньшикова на посту художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

«Желаю вам здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего», — заключил Путин.

8 ноября Олегу Меньшикову исполнилось 65 лет.

До этого Меньшиков заявил, что хотел бы сыграть роль Воланда в «Мастере и Маргарите».

Ранее Меньшиков вспомнил, что писал заявление об уходе из Театра имени Ермоловой.

