Путин поздравил с юбилеем народного артиста России Олега Меньшикова

Путин: артист Олег Меньшиков вписал яркие страницы в историю театра и кино РФ

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народного артиста Российской Федерации Олега Меньшикова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что актер «вписал яркие страницы в историю российского театра и кинематографа».

«Человек щедрого, самобытного дарования, вы своими талантливыми актерскими и режиссерскими работами заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь публики», — добавил Путин.

Российский лидер также отметил плодотворную деятельность Меньшикова на посту художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

«Желаю вам здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего», — заключил Путин.

8 ноября Олегу Меньшикову исполнилось 65 лет.

