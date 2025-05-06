Меньшиков о своем увольнении из Театра имени Ермоловой: «Олег, надоело с мудаками работать?»

Актер Олег Меньшиков назвал первые четыре года на должности худрука Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой «ужасно сложными». Об этом он рассказал на шоу «5 Книг» с Александром Цыпкиным.

«Было ощущение катастрофы. [До этого] я жил свободным человеком: делал то, что хотел и как хотел. У меня была своя антреприза, мне давали деньги, но я делал все, как хотел», — заявил Меньшиков.

По словам народного артиста России, его не устраивало в работе театра порядка 80%, поэтому он написал заявление об увольнении.

«Тогда руководителем Департамента культуры города Москвы был [Сергей] Катков, который сказал мне только одно: «Ну что, Олег, надоело с мудаками работать?» По его интонации я понял, что он тоже с чем-то не согласен», — вспомнил Меньшиков.

Актер пояснил, что причиной его негодования были не люди, а сама атмосфера.

«Я пришел в театр, а там пахло щами. Этого не может быть! И это даже не в смысле Театра Ермоловой. Мне кажется, что в тот момент во всех театрах примерно такая ситуация», — добавил артист.

Ранее Виктория Боня вышла на связь через день после начала восхождения на Эверест.