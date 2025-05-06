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Олег Меньшиков раскрыл роль, которую не смог сыграть: «Очень жалею»

Актер Олег Меньшиков: очень жалею, что не сыграл Воланда в «Мастере и Маргарите»
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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Народный артист России Олег Меньшиков заявил, что хотел бы сыграть роль Воланда в «Мастере и Маргарите». Об этом актер рассказал на шоу «5 Книг» с Александром Цыпкиным.

«Знаете, я никогда не отвечал на вопрос, какие роли я хотел бы сыграть. Сейчас я очень жалею, что не сыграл Воланда. Единственное, что мне удалось сделать: Сережа Харченко снял короткометражку, где я сыграл Мефистофеля», — поделился актер.

Меньшиков также назвал фильм режиссера Михаила Локшина 2023 года самым удачным воплощением «Мастера и Маргариты» в кино.

«Предыдущие [картины] мне не нравились вообще — такое обслуживание сюжета. Последний претендует на авторский взгляд, интерпретацию», — пояснил Меньшиков.

Фильм «Мастер и Маргарита» стал самым обсуждаемым фильмом года. Его действие разворачивается в футуристической Москве 1930-х годов. Пьесу известного писателя о Понтии Пилате снимают с постановки, а сам автор попадает под жесткое давление коллег и критиков за пропаганду религиозных учений. Из бездны отчаяния писателя вытаскивает случайная встреча с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой.

Ранее Меньшиков вспомнил, что писал заявление об уходе из Театра имени Ермоловой.

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