Скандинавская страна захотела предоставить Украине кредит в €100 млрд

Times: Норвегия может выделить Украине кредит в размере €100 млрд
Норвегия может выделить Украине кредит в размере €100 млрд. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на источники.

«Норвегия обсуждает предложение о предоставлении Украине военного кредита на сумму более €100 млрд путем обеспечения долга за счет средств ее Национального суверенного фонда благосостояния в размере €1,7 трлн», — утверждается в статье.

Накануне британская газета Financial Times заявила, что страны Европейского Союза будут вынуждены выплачивать Украине проценты от кредита в случае, если план по передаче €140 млрд из замороженных активов Банка России не будет реализован.

Большая часть замороженных в Европе российских активов — чуть более €200 млрд — заблокирована в депозитарии Euroclear в Бельгии. Площадка неоднократно выступала против экспроприации этих средств.

Ранее Зеленский заявил, что пришло время принять решение по замороженным активам РФ.

