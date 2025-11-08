Китай выразил протест Евросоюзу из-за Тайваня

Китай выразил Европейскому союзу (ЕС) протест из-за присутствия «сторонников независимости Тайваня» в Европейском парламенте (ЕП). Об этом говорится в заявлении дипломатической миссии КНР в Евросоюзе, передает РИА Новости.

Накануне заместитель главы администрации Тайваня Сяо Мэйцинь присутствовал в здании Европарламента.

«Китай выражает свое решительное возмущение и решительный протест в связи с этим, сделал серьезное представление ЕС», — говорится в заявлении.

В дипмиссии КНР отметили, что действия Евросоюза наносят ущерб коренным интересам Китая, а также серьезно нарушают принцип «одного Китая».

В ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет отвечать на вопрос, отдаст ли он приказ американской армии защищать Тайвань в случае конфликта острова с материковым Китаем.

Трамп также пояснил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее не затрагивал тему Тайваня.

Ранее в Китае отреагировали на слова Трампа о Тайване.