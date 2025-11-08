Дмитриев заявил, что одна из стран ЕС обеспечивает себе самые низкие цены на энергоносители

Дмитриев: Венгрия обеспечивает себе самые низкие цены на энергоносители в Европе

Венгрия, освободившись от санкций в отношении российской нефти, обеспечивает себя самыми низкими ценами на энергоносители в Европе. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Виктор Орбан защищает Венгрию, освобождая страну от санкций в отношении нефти из России, обеспечивая стране самые низкие цены на энергоносители в Европе», — написал он.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти США полностью освободили Венгрию от санкций на поставки энергоносителей из России по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба».

7 ноября Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность предоставления Венгрии исключения для закупок российской нефти в обход санкций. Соответствующее заявление он сделал на встрече с премьер-министром Виктором Орбаном в Белом доме, отметив географическую уязвимость страны. Лидеры также обсудили украинский конфликт, при этом Трамп подтвердил возможность проведения саммита с Владимиром Путиным в Будапеште. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Орбан знает и понимает Путина.