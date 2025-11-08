Президент Кении Уильям Руто обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев

Президент Кении Уильям Руто попросил украинского коллегу Владимира Зеленского освободить взятых в плен в зоне боевых действий кенийцев. Итоги беседы он изложил на своей странице в соцсети X.

По его словам, в ходе разговора он обозначил свою обеспокоенность тем, что «молодые кенийцы были незаконно завербованы» для участия в боевых действиях на территории Украины.

«Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению любого кенийца, находящегося под стражей в Украине», — заявил Руто.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в зоне спецоперации против ВСУ сражаются по меньшей мере 1436 граждан из 36 стран Африки. По его словам, показатель может быть и больше. Речь идет только об идентифицированных военнослужащих в рядах ВС РФ.

4 ноября немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила, что около 2 тысяч колумбийцев въехали на Украину, чтобы сражаться в качестве контрактников против российских войск.

Ранее стало известно, что суд вынесет приговор гражданину Вьетнама, воевавшему на стороне ВСУ.