На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Кении Уильям Руто обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев

Президент Кении Руто попросил Зеленского освободить взятых в плен ВСУ кенийцев
true
true
true
close
Thomas Mukoya/Reuters

Президент Кении Уильям Руто попросил украинского коллегу Владимира Зеленского освободить взятых в плен в зоне боевых действий кенийцев. Итоги беседы он изложил на своей странице в соцсети X.

По его словам, в ходе разговора он обозначил свою обеспокоенность тем, что «молодые кенийцы были незаконно завербованы» для участия в боевых действиях на территории Украины.

«Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению любого кенийца, находящегося под стражей в Украине», — заявил Руто.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в зоне спецоперации против ВСУ сражаются по меньшей мере 1436 граждан из 36 стран Африки. По его словам, показатель может быть и больше. Речь идет только об идентифицированных военнослужащих в рядах ВС РФ.

4 ноября немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила, что около 2 тысяч колумбийцев въехали на Украину, чтобы сражаться в качестве контрактников против российских войск.

Ранее стало известно, что суд вынесет приговор гражданину Вьетнама, воевавшему на стороне ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами