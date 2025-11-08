Курящие и некурящие россияне поддержали полный запрет на продажу вейпов

Большинство курящих и некурящих россиян поддержали инициативу ввести полный запрет на продажу вейпов в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

Согласно результатам исследования, среди курящих россиян большинство поддерживает инициативу: 64% опрошенных высказались за введение такого запрета.

Не поддерживают запрет на продажу вейпов 33% курящих россиян, еще 2% затруднились с ответом.

Среди некурящих инициативу поддержали еще большее количество респондентов – 90%.

При этом почти половина курящих россиян (43%) заявили, что в случае полного запрета на продажу вейпов в России будут искать способы приобрести устройства. Остальные попытаются бросить курить (22%), перейдут на обычные сигареты (13%), на системы нагревания табака (8%), кальян (3%) или начнут прямое курение табака (2%).

По мнению курящих респондентов, снизить распространенность вейпов среди населения можно следующими мерами: полный запрет (44%), возрастной контроль и штрафы за нарушения (23%), информационные кампании о вреде (12%), ограничение вкусовых добавок и ароматизаторов (6%), повышение цен (5%), а также ограничение мест курения вейпов (2%).

Президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета продажи вейпов на территории страны. Очередная просьба об этом поступила от главы общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерины Лещинской во время посещения главой государства демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что решение может быть принято уже в ближайшее время.

Ранее в Госдуме пообещали приравнять вейпы к наркотикам.