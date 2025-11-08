Стало известно о возможном соглашении Туркмении и США

Туркмения может предоставить Соединенным Штатам преференциальный режим и льготы в секторе критических минералов. Об этом сообщили в американском госдепартаменте по итогам встречи президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что Бердымухамедов и Трамп также признали взаимную выгоду от расширения и диверсификации международных рынков сбыта для туркменского природного газа.

В Вашингтоне 6 ноября прошел саммит «Центральная Азия + США» (С5+1). По итогам мероприятия между странами региона и Соединенными Штатами были подписаны ряд соглашений. В частности, в ходе встречи Казахстан и США заключили соглашения об инвестициях на сумму $17 млрд. В беседе с Трампом казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что встреча в Вашингтоне станет началом новой эры взаимодействия между Центральной Азией и Соединенными Штатами.

Кроме того, Узбекистан согласился инвестировать в основные американские секторы около $35 млрд за три года, а в течение следующих 10 лет — более $100 млрд.

Ранее на Западе заявили, что США добавили «ядовитую пилюлю» в торговые соглашения с Азией.