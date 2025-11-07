На Западе заявили, что США добавили «ядовитую пилюлю» в торговые соглашения с Азией

FT: США добавили «ядовитые пилюли» в соглашения в Азии для противодействия КНР

Администрация президента США заложила «ядовитые пилюли» в недавно заключенные торговые соглашения со странами — членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом пишет Financial Times.

Речь идет о соглашениях с Малайзией и Камбоджей. Отмечается, что в них прописаны пункты, которые могут помочь США экономически противодействовать Китаю.

В соглашениях администрацией США были прописаны пункты об условиях их расторжения, «создав новое дипломатическое оружие в стратегическом соперничестве с Китаем».

Таким образом Вашингтон имеет возможность расторгать договора в том случае, если эти страны подпишут «конкурирующие» договоры, ставящие под угрозу «интересы США».

В Вашингтоне 6 ноября прошел саммит «Центральная Азия + США» (С5+1). В частности, в ходе встречи Казахстан и США заключили соглашения об инвестициях на сумму 17 млрд рублей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Узбекистан инвестирует в основные американские секторы около $35 млрд за три года, а в течение следующих 10 лет — более $100 млрд.

