На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт предсказал реакцию Европы на освобождение Венгрии от санкций против РФ

Аналитик Кошкович: договоренности Трампа и Орбана разозлят ряд политиков в ЕС
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Либеральные политики в Европе будут разозлены решением США освободить Венгрию от обязанности присоединяться к санкциям против России. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.

Эксперт отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне договорились о «полном и постоянном» освобождении республики от санкционных ограничений в отношении российских энергоносителей.

Кошкович уточнил, что речь идет не только о нефти, но и газе, а также атомной энергетике. И исключение это будет полным и постоянным, что вызовет «всемогущий вопль» у либеральных политиков, написал аналитик.

7 ноября Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность предоставления Венгрии исключения для закупок российской нефти в обход санкций. Соответствующее заявление он сделал на встрече с премьер-министром Виктором Орбаном в Белом доме, отметив географическую уязвимость страны. Лидеры также обсудили украинский конфликт, при этом Трамп подтвердил возможность проведения саммита с Владимиром Путиным в Будапеште. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Орбан знает и понимает Путина.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами