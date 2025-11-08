Эксперт предсказал реакцию Европы на освобождение Венгрии от санкций против РФ

Либеральные политики в Европе будут разозлены решением США освободить Венгрию от обязанности присоединяться к санкциям против России. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.

Эксперт отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне договорились о «полном и постоянном» освобождении республики от санкционных ограничений в отношении российских энергоносителей.

Кошкович уточнил, что речь идет не только о нефти, но и газе, а также атомной энергетике. И исключение это будет полным и постоянным, что вызовет «всемогущий вопль» у либеральных политиков, написал аналитик.

7 ноября Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность предоставления Венгрии исключения для закупок российской нефти в обход санкций. Соответствующее заявление он сделал на встрече с премьер-министром Виктором Орбаном в Белом доме, отметив географическую уязвимость страны. Лидеры также обсудили украинский конфликт, при этом Трамп подтвердил возможность проведения саммита с Владимиром Путиным в Будапеште. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Орбан знает и понимает Путина.