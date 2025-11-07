На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США могут предоставить Венгрии возможность закупать российские энергоносители

Трамп рассказал о возможном исключении для Венгрии по российской нефти
true
true
true
close
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп рассказал, что изучает вопрос выдачи исключения для Венгрии из-под санкций в контексте поставок российской нефти. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы рассматриваем эту возможность, потому что для них очень сложно получать нефть и газ из других источников», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

5 ноября стало известно, что в ходе визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США Будапешт планирует заключить договоренности с Вашингтоном, которые станут гарантией энергетической безопасности республики.

31 октября Орбан заявил о своих намерениях провести 7 ноября в Вашингтоне встречу с президентом США Дональдом Трампом, на которой он намерен обсудить необходимость внесения ряда исключений из американских санкций против России в энергетической сфере. Премьер Венгрии планировал аргументировать, что эти исключения важны для обеспечения энергетической безопасности Будапешта.

Ранее Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами