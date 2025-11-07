США могут предоставить Венгрии возможность закупать российские энергоносители

Трамп рассказал о возможном исключении для Венгрии по российской нефти

Президент США Дональд Трамп рассказал, что изучает вопрос выдачи исключения для Венгрии из-под санкций в контексте поставок российской нефти. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы рассматриваем эту возможность, потому что для них очень сложно получать нефть и газ из других источников», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

5 ноября стало известно, что в ходе визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США Будапешт планирует заключить договоренности с Вашингтоном, которые станут гарантией энергетической безопасности республики.

31 октября Орбан заявил о своих намерениях провести 7 ноября в Вашингтоне встречу с президентом США Дональдом Трампом, на которой он намерен обсудить необходимость внесения ряда исключений из американских санкций против России в энергетической сфере. Премьер Венгрии планировал аргументировать, что эти исключения важны для обеспечения энергетической безопасности Будапешта.

Ранее Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти.