В Венгрии раскрыли подробности визита Орбана в США

Сийярто: соглашения с США дадут Венгрии гарантии энергетической безопасности
Григорий Сысоев/РИА Новости

В ходе визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США Будапешт планирует заключить договоренности с Вашингтоном, которые станут гарантией энергетической безопасности республики. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Важным элементом переговорной повестки станет большой пакет мер по экономическому и энергетическому сотрудничеству, над подготовкой которого мы много работали в последние недели и месяцы», — сказал глава ведомства.

Сийярто добавил, что эти соглашения позволят нарастить американские инвестиции в экономику Венгрии. Также, по словам министра, договоренности могут стать долгосрочной гарантией энергетической безопасности республики.

31 октября Орбан заявил о своих намерениях обсудить с президентом США Дональдом Трампом 7 ноября в Вашингтоне необходимость сделать ряд исключений из американских санкций против России в энергетической сфере. Премьер Венгрии планировал объяснить американскому лидеру, что это необходимо Будапешту для обеспечения энергетической безопасности.

Ранее Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти.

