Финляндия начнет готовить спецназ для «миссий за рубежом»

Iltalehti: Финляндия увеличит численность бойцов спецназа для зарубежных миссий
Vovatol/Shutterstock/FOTODOM

Финляндия увеличит количество бойцов спецназа в том числе для того, чтобы отправлять таких солдат для выполнения «миссий за рубежом». Об этом пишет финская газета Iltalehti.

«Численность спецназа в Силах обороны Финляндии значительно увеличится в ближайшие годы», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что основная задача сил спецназа - участие в обороне Финляндии, однако такие силы будут направляться и в «международные операции».

«Солдаты спецподразделений могут действовать самостоятельно или совместно с другими силами, в любой степени готовности. Помимо участия в операциях внутри страны, при необходимости силы могут быть направлены на выполнение миссий за рубежом», — пишет Iltalehti.

4 ноября экс-премьер Финляндии Санна Марин в своей книге «Надежда – это действие» сообщила, что власти Финляндии поддерживали курс на вступление в НАТО еще до начала военной операции России на Украине.

Ранее в Финляндии заявили об «угрозе» НАТО от России.

