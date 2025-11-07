На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Финляндии анонсировали решение ЕК по визам для россиян

МИД Финляндии: ЕК планирует в пятницу сообщить о решении по визам для россиян
true
true
true
close
elements.envato.com

Еврокомиссия намерена сообщить о своем решении по ограничениям на выдачу виз россиянам в пятницу. Об этом заявил сотрудник пресс-службы МИД Финляндии телерадиовещателю Yle.

«Еврокомиссия приняла решение, и, согласно полученной нами информации, планирует проинформировать о нем в пятницу», — сказал представитель ведомства.

5 ноября стало известно, что Евросоюз (ЕС) готовит новое усиление визового режима для граждан России и планирует фактически прекратить выдачу им многократных шенгенских виз. Россиянам будут оформляться в основном только однократные визы, за исключением отдельных гуманитарных случаев и ситуаций, когда заявитель имеет дополнительное гражданство ЕС.

Позднее представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт подтвердил, что Еврокомиссия совместно с государствами Евросоюза изучает дополнительные меры по ограничению выдачи шенгенских виз гражданам России.

Ранее посольство Франции ответило на слухи о визовых ограничениях для россиян.

