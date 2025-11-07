Венгрия подпишет с США соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

Венгрия подпишет с США важное соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

По его словам, встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьером Венгрии Виктором Орбаном имеет стратегически важное значение для Будапешта.

«Мы <..> отметим, что, учитывая наши геополитические реалии, сохранение возможности закупки энергии из России без санкций или правовых ограничений имеет важнейшее значение для энергетической безопасности Венгрии», — добавил глава МИД Венгрии.

5 ноября стало известно, что в ходе визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США Будапешт планирует заключить договоренности с Вашингтоном, которые станут гарантией энергетической безопасности республики.

31 октября Орбан заявил о своих намерениях провести 7 ноября в Вашингтоне встречу с президентом США Дональдом Трампом, на которой он намерен обсудить необходимость внесения ряда исключений из американских санкций против России в энергетической сфере. Премьер Венгрии планировал аргументировать, что эти исключения важны для обеспечения энергетической безопасности Будапешта.

Ранее Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти.