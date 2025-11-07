В Госдуме спрогнозировали взлет цен на коммунальные услуги в Евросоюзе

Слуцкий: доступные цены на электричество и тепло скоро станут привилегией в ЕС

Нормальные цены на горячую воду, тепло и электроэнергию скоро станут привилегией для жителей Евросоюза, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова передает ТАСС.

Таким образом депутат прокомментировал заявление главы европейской дипслужбы Каи Каллас, которая назвала «не правом, а привилегией» выдачу гражданам России новых многократных виз.

«Кая Каллас в духе сегрегации раннего апартеида заявляет, что поездки в Европу для россиян — это, мол, привилегия. Привилегией в Европе скоро станут доступные цены на электроэнергию, тепло и горячую воду в домах. Эффект русофобского бумеранга», – подчеркнул депутат.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз гражданам России. Согласно новым правилам, россияне будут обязаны подавать отдельное заявление на получение новой визы каждый раз, когда планируют поездку в Евросоюз.

В этот же день Каллас, прокомментировала запрет на выдачу россиянам многоразовых виз. Она подчеркнула, что мультивизы — это привилегия, а не право.

Ранее стало известно о том, что запрет мультивиз не сократит турпоток в ЕС.