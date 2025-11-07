В Тбилиси объяснили Евросоюзу выгоду от членства Грузии

Европейский союз (ЕС) утратил российский рынок, поэтому нуждается в других, что делает связующую роль Грузии важной. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«ЕС потерял также доступ к дешевым природным ресурсам. В этой ситуации ЕС должен стараться расширять экономическое сотрудничество с Востоком, с азиатским рынком. В этом плане Грузия может сыграть для ЕС очень важную роль», — сказал председатель правительства республики.

«Таким образом, не только Грузия может получить пользу от вступления в Евросоюз, но и Евросоюз может получить выгоду от членства Грузии», подчеркнул он.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого отмечал, что власти страны готовы к открытому пересмотру отношений с США.

По его словам, во время администрации бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес Грузии звучали угрозы, что в Тбилиси посчитали неприемлемым, однако сейчас взгляды властей двух государств во многом совпадают.

Ранее в Грузии назвали Украину препятствием на пути в ЕС.