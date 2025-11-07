На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура просит условный срок для экс-главы разведки Франции

Экс-главу внешней разведки Франции судят за плохие инвестиции и вымогательство
true
true
true
close
Shutterstock

Прокуратура потребовала приговорить экс-главу Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Бернара Бажоле к условному сроку от 6 до 8 месяцев. Об этом пишет AFP.

Мужчине предъявили обвинение за соучастие в попытке вымогательства.

«Прокуратура запросила от 6 до 8 месяцев условного тюремного заключения для бывшего Бажоле по делу о соучастии в попытке вымогательства», — говорится в сообщении.

Недавно Апелляционный суд Парижа смягчил наказание бывшему генеральному секретарю Елисейского дворца (2007–2011 годы) и экс-министру внутренних дел Франции (2011–2012 годы) Клоду Геану, приговорив его к году тюрьмы условно.

В 2022 году Геан был признан виновным в нарушениях при заключении контрактов на проведение социологических исследований для Елисейского дворца. Тогда суд приговорил его к году заключения.

До этого суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре в рамках дела о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Ранее сообщалось, что во Франции впервые будут судить корпорацию за спонсирование терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами