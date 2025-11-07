Прокуратура просит условный срок для экс-главы разведки Франции

Прокуратура потребовала приговорить экс-главу Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Бернара Бажоле к условному сроку от 6 до 8 месяцев. Об этом пишет AFP.

Мужчине предъявили обвинение за соучастие в попытке вымогательства.

«Прокуратура запросила от 6 до 8 месяцев условного тюремного заключения для бывшего Бажоле по делу о соучастии в попытке вымогательства», — говорится в сообщении.

Недавно Апелляционный суд Парижа смягчил наказание бывшему генеральному секретарю Елисейского дворца (2007–2011 годы) и экс-министру внутренних дел Франции (2011–2012 годы) Клоду Геану, приговорив его к году тюрьмы условно.

В 2022 году Геан был признан виновным в нарушениях при заключении контрактов на проведение социологических исследований для Елисейского дворца. Тогда суд приговорил его к году заключения.

До этого суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре в рамках дела о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Ранее сообщалось, что во Франции впервые будут судить корпорацию за спонсирование терроризма.