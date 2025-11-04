Во Франции впервые будут судить корпорацию за спонсирование терроризма

Во Франции пройдет судебный процесс против транснациональной корпорации Lafarge, которая подозревается в спонсировании боевиков, включая «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«Во Франции впервые пройдет суд над транснациональной компанией: процесс против группы Lafarge и восьми ее бывших руководителей, подозреваемых в выплатах джихадистским группировкам, включая «Исламское государство», в Сирии до 2014 года с целью сохранить работу цементного завода», — отмечает агентство.

Большинство иностранных компаний покинули Сирию в 2012 году. Lafarge вывела за границу только своих сотрудников, оставив сирийцев на рабочих местах. Завод продолжал функционировать до сентября 2014 года, пока не оказался под контролем радикалов.

По данным следствия, в этот период компания через посредников закупала у боевиков сырье и платила им за безопасность маршрутов и передвижения сотрудников.

Уголовное расследование началось в 2017 году после жалоб от министерства экономики Франции и правозащитных организаций Sherpa и ECCHR. После слияния Lafarge с Holcim в 2015 году группа провела внутреннее расследование, которое в 2017 году подтвердило нарушения корпоративного кодекса.

