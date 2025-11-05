США предложили Совбезу ООН снять санкции с президента Сирии

США просят СБ ООН снять санкции с президента Сирии перед его встречей с Трампом

США вынесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, предполагающий отмену санкций в отношении президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, который должен встретиться с президентом Дональдом Трампом в Белом доме в понедельник. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.

Проект резолюции также предусматривает снятие санкций с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

Пока неясно, когда документ может быть вынесен на голосование. Для принятия резолюции необходимо не менее девяти голосов «за» и отсутствие вето со стороны России, Китая, США, Франции и Великобритании.

Как отмечает агентство, Вашингтон уже несколько месяцев призывает Совет Безопасности ослабить санкции в отношении Сирии.

В Reuters считают, что президент Сирии, скорее всего, посетит Белый дом даже если резолюция США не будет принята до понедельника, 10 ноября.

Ожидается, что Аш-Шараа во время посещения Вашингтона подпишет документы о вступлении Сирии в международную коалицию во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России).

