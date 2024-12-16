По пути «Талибана»: Кадыров призвал исключить сирийских повстанцев из списка террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал исключить группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»* из списка террористических организаций. По мнению чеченского лидера, это поможет установить контакты с новыми властями Сирии. Чем известны свергнувшие правительство экс-президента Башара Асада боевики и повторят ли они путь «Талибана» — в материале «Газеты.Ru».

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российские власти пересмотреть отношение к группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), которая участвовала в свержении команды бывшего сирийского президента Башара Асада, и исключить ее из списка террористических организаций. Это, по его мнению, позволит нормализовать российско-сирийские отношения.

Кадыров заявил, что коллективный Запад пытается испортить отношения между Россией и Сирией после отставки Башара Асада, однако российская сторона этого не допустит. По его словам, сирийцы ждут «стабильности и спокойной жизни», и новым властям республики под силу навести порядок — для этого нужно, в частности, отказаться от преследования журналистов и чиновников, ликвидировать вооруженные формирования. Однако сделать это без помощи партнеров будет трудно, уверен главы Чечни.

В первую очередь в стране необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу — и с этим, считает Кадыров, Сирии может помочь Россия.

«Для старта положительных процессов требуется запустить процедуру исключения «Хайят Тахрир аш-Шам» и ее представителей из российского списка террористических организаций. Важно, не дожидаясь начала или окончания этого процесса, тут же организовать работу контактной группы двух стран, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы», — объяснил глава республики.

Он назвал подобное развитие событий общемировой практикой, которая, по его мнению, позволит как можно скорее помочь населению и преодолеть кризис в стране. По словам Кадырова, для работы в контактной группе можно привлечь сирийцев, долгое время живущих и работающих в Чечне. По мнению, их опыт работы в двух странах «поможет выстроить прочную горизонталь взаимоотношений» и в дальнейшем поспособствует развитию социальной сферы республики.

Кадыров также добавил: если президент России Владимир Путин даст поручение, то чеченские полицейские окажут помощь сирийским правоохранителям в патрулировании улиц.

«Еще раз подчеркну: первое, что необходимо сделать, это запустить работу контактной группы и решить вопросы гуманитарного и медицинского характера. Второе — обеспечить безопасность граждан и пресечь попытки эскалации», — подытожил Рамзан Кадыров.

Что такое «Хайят Тахрир аш-Шам»

ХТШ — суннитская исламская организация, название которой переводится как «Организация освобождения Леванта». Она образовалась в конце 2017 года — тогда объединились несколько воевавших с правительством Асада группировок. Костяк ХТШ составили бойцы «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в России), сменившей название на «Джебхат Фатах аш-Шам» в 2016 году, после отделения от «Аль-Каиды» (организация запрещена в России).

В конце ноября – начале декабря члены «Хайят Тахрир аш-Шам» сыграли решающую роль в перевороте в Сирии, наступая в числе других вооруженных оппозиционеров на правительственные войска. Волнения в стране привели к свержению президента Башара Асада.

ХТШ признали террористической организацией и запретили не только в России, но и в Турции, Великобритании и ряде других стран, включая США (в мае 2018 года). Группировку возглавляет сириец Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аш-Шараа). Пару дней назад, 14 декабря, он заявил о готовности баллотироваться в президенты Сирии — если «об этом попросят граждане или окружающие», как выразился сам лидер вооруженной оппозиции.

Повторит ли ХТШ путь «Талибана»*

Ранее в России неоднократно поднимали вопрос об исключении из списка террористических организаций движения «Талибан» (организация запрещена в России). Его представители официально пришли к власти в Афганистане несколько лет назад.

Замминистра иностранных дел Андрей Руденко в сентябре назвал снятие с «Талибана» «террористического» статуса необходимым.

«Движение, контролирующее власть в Афганистане, — объективная реальность, с которой необходимо считаться. Россия, как и многие другие страны, готова развивать всеобъемлющее сотрудничество с Кабулом. Очевидно, что без снятия с «Талибана» статуса террористической организации сделать это невозможно», — объяснил замглавы МИД.

Он напомнил, что это уже сделали некоторые страны. При этом замминистра подчеркнул, что процесс исключения из списка террористов не будет быстрым, так как для этого требуется внести изменения в законодательство РФ.

«Важно развивать контакты»: в России готовятся «разрешить» «Талибан» В Госдуму внесен законопроект о приостановке запрета на деятельность террористических... 26 ноября 13:39

Уже в конце ноября в Госдуму был внесен законопроект о приостановке запрета на деятельность террористических организаций. Предполагается, что их будут исключать из реестра по решению суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя. Один из соавторов инициативы, заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил «Газете.Ru», что законопроект принимается не только ради «Талибана» и касается любых организаций, оказавшихся в аналогичной ситуации. 10 декабря депутаты приняли проект в первом чтении.

Встанет ли вопрос об исключении из этого списка ХТШ — покажет время. Как заявила 11 декабря представитель МИД Мария Захарова, Россия будет исходить из конкретных поступков организации. Пока что возможность исключения «Хайят Тахрир аш-Шам» из «террористических списков» рассматривают на Западе — этим вопросом озадачились власти Великобритании и США.