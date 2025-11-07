На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде заявили, что Украине придется сражаться у Львова при одном условии

Костенко: ВСУ придется сражаться у Львова, если Украина будет сдавать территории
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженным силам Украины придется сражаться у Львова, если они сдадут находящуюся в окружении территорию. С таким предупреждением в эфире YouTube-канала «Говорит большой Львов» выступил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

«Если сдавать каждую территорию, которая попадает в сложную ситуацию, то завтра мы будем сражаться возле Львова. Это факт», — констатировал Костенко.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в донецком Красноармейске. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники. Все пленные бойцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь.

Также сообщалось, что российские военнослужащие группировки «Запад» в течение пяти дней планируют взять под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области. Уточняется, что за день бойцы отряда освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода.

Ранее Сибига захотел остановить Россию при помощи «дальнобойной силы» Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами