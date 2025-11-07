В Раде заявили, что Украине придется сражаться у Львова при одном условии

Костенко: ВСУ придется сражаться у Львова, если Украина будет сдавать территории

Вооруженным силам Украины придется сражаться у Львова, если они сдадут находящуюся в окружении территорию. С таким предупреждением в эфире YouTube-канала «Говорит большой Львов» выступил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

«Если сдавать каждую территорию, которая попадает в сложную ситуацию, то завтра мы будем сражаться возле Львова. Это факт», — констатировал Костенко.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в донецком Красноармейске. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники. Все пленные бойцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь.

Также сообщалось, что российские военнослужащие группировки «Запад» в течение пяти дней планируют взять под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области. Уточняется, что за день бойцы отряда освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода.

Ранее Сибига захотел остановить Россию при помощи «дальнобойной силы» Украины.