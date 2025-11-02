Сибига захотел остановить Россию при помощи «дальнобойной силы» Украины

Дальнобойная сила Украины является ключом к завершению конфликта с Россией, поскольку якобы заставит Москву прекратить боевые действия. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Андрей Сибига, чьи слова приводит «РБК-Украина».

По его утверждению, «чем дальше» Украина сможет наносить удары вглубь России, тем быстрее закончится конфликт. По его словам, количество ударов вглубь страны увеличивается с каждой неделей.

Сибига сообщил, что в будущем дальнобойный арсенал Украины станет «пакетом сдерживания» и гарантией «против новой агрессии». У Киева есть все необходимые технологии, однако ему нужны инвестиции, подчеркнул министр. В связи с этим глава МИД призвал Запад увеличить вложения.

«Это улица с двусторонним движением, ведь те, кто помогают Украине сейчас, получают новые возможности для собственного оборонного потенциала в будущем», — сказал Сибига.

До этого Сибига, выступая на Форуме по безопасности в Варшаве, призвал западные страны признать, что Россия находится в состоянии войны с трансатлантическим сообществом.

По его словам, Россия «должна четко отдавать себе отчет, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места» и что «украинское оружие и украинская армия достанут любые военные объекты на их территории».

Ранее Зеленский призвал обеспечить «критические проблемы» руководству России.