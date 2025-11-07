На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине предъявили обвинение Собянину

СБУ предъявила заочное обвинение мэру Москвы Сергею Собянину
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным СБУ, Собянину вменяется организация набора личного состава в Вооруженные силы (ВС) России на территории Москвы, а также введение мер поддержки военно-промышленного комплекса. Расследование ведется в рамках уголовного производства.

В октябре стало известно, что СБУ объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России Анатолия Торкунова. Ему заочно предъявили обвинения по статьям о посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершении преступления по предварительному сговору группой лиц, а также о «пропаганде войны».

27 сентября СБУ объявила в розыск генерального директора государственной энергетической корпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Его обвиняют в посягательстве на суверенитет территориальную целостность Украины. В 2022 году Лихачева также внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Ранее суд на Украине оправдал российского военного.

