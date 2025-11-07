На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине мошенники от имени «кузена» Ермака предлагали работу на Зеленского

На Украине задержали мошенников, которые предлагали работу в офисе Зеленского
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Telegram-канале о задержании группы мошенников, возглавляемых его однофамильцем, который представлялся «двоюродным братом» и предлагал трудоустройство на высокую должность за $100 тысяч.

«Только что узнал от полиции, что они поймали «на горячем» группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д. С., который назывался моим двоюродным братом», — написал глава офиса украинского главы.

По словам Ермака, используя такую легенду, мошенники пытались выманить $100 тысяч за то, чтобы якобы устроить кого-то на высокую должность в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

5 ноября сообщалось, что жителя города Пикалево Ленинградской области подозревают в том, что он оборудовал в своей квартире узел связи, с помощью которого украинские мошенники крали средства россиян.

Правоохранители рассказали, что мужчина создал на дому стационарный технический центр, посредством которого аферисты могли звонить жителям России, находясь заграницей. Так, полицейские изъяли два GSM-шлюза, роутеры и примерно 240 сим-карт разных операторов.

Ранее российская школьница по просьбе мошенников разбила соседям окно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами