На Украине мошенники от имени «кузена» Ермака предлагали работу на Зеленского

На Украине задержали мошенников, которые предлагали работу в офисе Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Telegram-канале о задержании группы мошенников, возглавляемых его однофамильцем, который представлялся «двоюродным братом» и предлагал трудоустройство на высокую должность за $100 тысяч.

«Только что узнал от полиции, что они поймали «на горячем» группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д. С., который назывался моим двоюродным братом», — написал глава офиса украинского главы.

По словам Ермака, используя такую легенду, мошенники пытались выманить $100 тысяч за то, чтобы якобы устроить кого-то на высокую должность в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

5 ноября сообщалось, что жителя города Пикалево Ленинградской области подозревают в том, что он оборудовал в своей квартире узел связи, с помощью которого украинские мошенники крали средства россиян.

Правоохранители рассказали, что мужчина создал на дому стационарный технический центр, посредством которого аферисты могли звонить жителям России, находясь заграницей. Так, полицейские изъяли два GSM-шлюза, роутеры и примерно 240 сим-карт разных операторов.

Ранее российская школьница по просьбе мошенников разбила соседям окно.