Российская школьница по просьбе мошенников разбила соседям окно

В Калининградской области школьница разбила соседям окно по просьбе мошенников
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Гусеве Калининградской области школьница, попавшая под влияние аферистов, разбила соседям окно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

О разбитом окне в одной из квартир многоквартирного дома в полицию сообщили прохожие. Прибыв на место ЧП, правоохранители обнаружили старшеклассницу. По предварительной информации, девушка действовала по указанию мошенников. С ней связался неизвестный и от лица сотрудника силового ведомства заявил, что на школьницу якобы оформлена доверенность на гражданина Украины на право распоряжаться деньгами и имуществом. Также мужчина сказал, что несовершеннолетнюю подозревают в финансировании ВСУ. Для аннулирования доверенности собеседник велел ей продемонстрировать по видеосвязи, что в ее квартире нет ценных вещей. Когда девушка сделала это, аферист велел ей разбить окно в квартире соседей и проникнуть внутрь.

Школьница разбила окно гантелью, но попасть внутрь не смогла, так как к этому времени на место ЧП прибыли правоохранители и задержали ее. Девушку доставили в отделение полиции для разбирательства.

Ранее в Карелии запуганный подросток оформил кредит и сбежал из дома из-за мошенников.

