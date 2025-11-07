Латвийскому депутату грозит 25 лет тюрьмы за поддержку России

Депутату Росликову грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России

Бывшему депутату сейма (парламента) Латвии Алексею Росликову, который защищал русский язык, грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«В Европе за убийство дают семь лет, а за то, что защищаешь русских, за то, что защищаешь русский язык, за то, что защищаешь свое право быть собой, — 25, и у тебя нет абсолютно никакой альтернативы», — написал он.

До этого в отношении Росликова возбудили уголовное дело. Депутата заподозрили в оказании содействия России в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды».

5 июня Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации».

