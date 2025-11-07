На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Латвийскому депутату грозит 25 лет тюрьмы за поддержку России

Депутату Росликову грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России
Telegram-канал «Росликов»

Бывшему депутату сейма (парламента) Латвии Алексею Росликову, который защищал русский язык, грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«В Европе за убийство дают семь лет, а за то, что защищаешь русских, за то, что защищаешь русский язык, за то, что защищаешь свое право быть собой, — 25, и у тебя нет абсолютно никакой альтернативы», — написал он.

До этого в отношении Росликова возбудили уголовное дело. Депутата заподозрили в оказании содействия России в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды».

5 июня Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации».

Ранее в Латвии во время хоккейного матча произошла драка из-за русского языка.

