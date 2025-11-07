Литовский министр подал в отставку после сообщений о его возможной связи с Россией

Замминистра культуры Литвы ушел в отставку из-за визитов в РФ после 2014 года

Заместитель министра культуры Литвы Александрас Брокас, вступивший в должность 4 ноября, принял решение покинуть занимаемый пост после того, как признался, что посещал Россию после 2014 года. Об этом сообщает портал Delfi.

Политик обратился к своим коллегам, представителям культурного сообщества, к своим друзьям и ко всем, кому небезразлична культура Литвы, делая объявление о своем уходе.

Брокас отметил, что в последние дни в публичном пространстве возникло множество дискуссий и спекуляций вокруг его личности. По его словам, целью некоторых из этих сообщений была не истина, а репутационная атака.

В связи с этим Брокас принял решение об отставке, чтобы «сохранить этот принцип [достоинства],» чтобы министерство культуры могло работать без тени разрушения, а общественность — без сомнений в его прозрачности.

