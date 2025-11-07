Telegraph: снятие санкций с России будет выгодно для Запада

Снятие санкций с России после урегулирования конфликта на Украине будет выгодно для западных стран. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Если Россия и Украина смогут достичь взаимовыгодного мира, ограничения могут быть сняты, что позволит вести торговлю без ущерба для принципов», — говорится в материале.

23 октября Евросоюз (ЕС) официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. В рамках инициативы объединение ввело ограничения против более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В тот же день США также ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Американские рестрикции затронули нефтедобывающие компании, в том числе «Лукойл».

Ранее в Еврокомиссии отреагировали на отказ Сербии вводить санкции против России.