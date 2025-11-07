На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ оценили публикацию The Financial Times о встрече Лаврова и Рубио

Захарова назвала достойной Агаты Кристи статью газеты FT о Лаврове и Рубио
Reuters

Статья газеты The Financial Times (FT) о встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио является «фантастической историей, достойной Агаты Кристи». Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, публикации британского издания о переговорах Лаврова и Рубио — это часть информационной войны против РФ.

31 октября газета The Financial Times со ссылкой на источники написала, что в США якобы были поражены «непримиримостью» Лаврова во время его краткой встречи с Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоявшейся в сентябре текущего года. Как утверждали авторы статьи, «бескомпромиссные» заявления министра иностранных дел РФ относительно конфликта на Украине привели к сомнениям у американских властей по поводу продуктивности переговоров с российским руководством об урегулировании.

22 октября телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор, который стал препятствием для мирных усилий президента США Дональда Трампа. Журналисты заявили, что глава российского внешнеполитического ведомства якобы выглядел «напряженным» во время беседы.

Ранее СМИ писали, что саммит Путина и Трампа в Венгрии отменили после напряженной беседы Лаврова и Рубио.

