В Кремле прокомментировали отказ Gunvor от сделки с «Лукойлом»

Песков об отказе Gunvor: интересы «Лукойла» должны быть соблюдены
Евгений Одиноков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отказ международной нефтетрейдинговой компании Gunvor от покупки зарубежных активов российской компании «Лукойл» на фоне давления США.

«Мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании, в том числе и российской, как «Лукойл», с точки зрения правил международных торговых и экономических отношений, должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы, и они вредят общемировому режиму торговли. Это очень большой игрок на мировом рынке», — сказал он.

По его словам, с другой стороны, эта тема не совсем касается Кремля и относится скорее к коммерческим отношениям и незаконным торговым ограничениям.

6 ноября Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке активов «Лукойла» после того, как минфин США отказался выдать компании лицензию на ведение бизнеса до окончания конфликта на Украине. Американское ведомство считает, что трейдер находится под контролем России.

Ранее акции «Лукойла» упали на 4,2% после срыва сделки по активам с Gunvor.

