На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Gunvor отказалась от сделки с «Лукойлом» после решения минфина США

Gunvor отозвала предложение о покупке зарубежных активов «Лукойла»
true
true
true
close
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Международная нефтетрейдинговая компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла» после того, как минфин США отказался выдать компании лицензию на ведение бизнеса. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном 6 ноября в соцсети X.

В компании подчеркнули, что заявление американского минфина о якобы существующей связи Gunvor с Россией является «неверным и ложным». Представители трейдера отметили, что намерены добиваться исправления этого «недоразумения», однако в текущих условиях отзывают свое предложение о покупке зарубежных активов «Лукойла».

До этого в минфине США заявили, что до окончания конфликта на Украине не планируют выдавать Gunvor лицензию, позволяющую компании вести бизнес и получать прибыль. Ведомство не уточнило, какой именно документ имеется в виду, но утверждало, что трейдер находится под контролем России.

В октябре США и Великобритания внесли «Лукойл» в свои санкционные списки. При этом американские ограничения не затрагивают сделки с Каспийским трубопроводным консорциумом и Тенгизшевройлом, а британские — с проектами Карачаганак и Шах-Дениз.

После этого российская компания объявила о намерении продать свои зарубежные активы, а Gunvor направила предложение о покупке структуры Lukoil International GmbH, управляющей иностранными подразделениями «Лукойла».

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана изучает введенные против «Лукойла» санкции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами