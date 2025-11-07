Gunvor отказалась от сделки с «Лукойлом» после решения минфина США

Международная нефтетрейдинговая компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла» после того, как минфин США отказался выдать компании лицензию на ведение бизнеса. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном 6 ноября в соцсети X.

В компании подчеркнули, что заявление американского минфина о якобы существующей связи Gunvor с Россией является «неверным и ложным». Представители трейдера отметили, что намерены добиваться исправления этого «недоразумения», однако в текущих условиях отзывают свое предложение о покупке зарубежных активов «Лукойла».

До этого в минфине США заявили, что до окончания конфликта на Украине не планируют выдавать Gunvor лицензию, позволяющую компании вести бизнес и получать прибыль. Ведомство не уточнило, какой именно документ имеется в виду, но утверждало, что трейдер находится под контролем России.

В октябре США и Великобритания внесли «Лукойл» в свои санкционные списки. При этом американские ограничения не затрагивают сделки с Каспийским трубопроводным консорциумом и Тенгизшевройлом, а британские — с проектами Карачаганак и Шах-Дениз.

После этого российская компания объявила о намерении продать свои зарубежные активы, а Gunvor направила предложение о покупке структуры Lukoil International GmbH, управляющей иностранными подразделениями «Лукойла».

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана изучает введенные против «Лукойла» санкции.