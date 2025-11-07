Стоимость акций «Лукойла» упала на фоне отказа Gunvor от сделки с компанией

Акции «Лукойла» просели в цене на 4,2% после срыва сделки по активам с Gunvor

Стоимость акций «Лукойла» просела более чем на 4% на утренних торгах на Мосбирже на фоне отказа швейцарского сырьевого трейдера Gunvor Group от приобретения зарубежных активов российской компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что цена акций поднималась до 5223 рублей (+4,2%).

До этого в минфине США заявили, что до окончания конфликта на Украине не планируют выдавать Gunvor лицензию, позволяющую компании вести бизнес и получать прибыль. Ведомство не уточнило, какой именно документ имеется в виду, но утверждало, что трейдер находится под контролем России.

Представители Gunvor назвали это заявление неверным, отметили, что намерены добиваться исправления этого «недоразумения», однако отозвали свое предложение о покупке зарубежных активов «Лукойла».

В октябре США и Великобритания внесли «Лукойл» в свои санкционные списки. При этом американские ограничения не затрагивают сделки с Каспийским трубопроводным консорциумом и Тенгизшевройлом, а британские — с проектами Карачаганак и Шах-Дениз.

После этого российская компания объявила о намерении продать свои зарубежные активы.

Ранее стало известно о планах США заставить Венгрию отказаться от российских энергоресурсов.