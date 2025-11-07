На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стоимость акций «Лукойла» упала на фоне отказа Gunvor от сделки с компанией

Акции «Лукойла» просели в цене на 4,2% после срыва сделки по активам с Gunvor
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Стоимость акций «Лукойла» просела более чем на 4% на утренних торгах на Мосбирже на фоне отказа швейцарского сырьевого трейдера Gunvor Group от приобретения зарубежных активов российской компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что цена акций поднималась до 5223 рублей (+4,2%).

До этого в минфине США заявили, что до окончания конфликта на Украине не планируют выдавать Gunvor лицензию, позволяющую компании вести бизнес и получать прибыль. Ведомство не уточнило, какой именно документ имеется в виду, но утверждало, что трейдер находится под контролем России.

Представители Gunvor назвали это заявление неверным, отметили, что намерены добиваться исправления этого «недоразумения», однако отозвали свое предложение о покупке зарубежных активов «Лукойла».

В октябре США и Великобритания внесли «Лукойл» в свои санкционные списки. При этом американские ограничения не затрагивают сделки с Каспийским трубопроводным консорциумом и Тенгизшевройлом, а британские — с проектами Карачаганак и Шах-Дениз.

После этого российская компания объявила о намерении продать свои зарубежные активы.

Ранее стало известно о планах США заставить Венгрию отказаться от российских энергоресурсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами