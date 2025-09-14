УВЗ начал выпускать танки для Арктики

«Уралвагонзавод» (УВЗ) начал выпускать газотурбинные танки на базе Т-80. Об этом в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

«Дело в том, что газотурбинные танки, помимо сегодняшней ситуации, хороши еще и в арктической зоне. <...> Машина на базе шасси Т-80 крайне нужна и крайне востребована. Поэтому она будет выпускаться и выпускается уже», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин во время выступления на международном арктическом форуме в Мурманске заявил, что РФ укрепит свое глобальное лидерство в Арктике. Он отметил, что северный вектор развития является историческим суверенным выбором страны. Глава государства отметил, что задачи РФ в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века. По его словам, Россия обеспечит комплексное развитие региона, а также задаст задел для будущих поколений россиян.

Ранее стало известно, что Германия направит военные корабли в Арктику в ответ на действия России.