На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

УВЗ начал выпускать танки для Арктики

«Уралвагонзавод» начал выпускать танки для Арктики на базе Т-80
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

«Уралвагонзавод» (УВЗ) начал выпускать газотурбинные танки на базе Т-80. Об этом в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

«Дело в том, что газотурбинные танки, помимо сегодняшней ситуации, хороши еще и в арктической зоне. <...> Машина на базе шасси Т-80 крайне нужна и крайне востребована. Поэтому она будет выпускаться и выпускается уже», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин во время выступления на международном арктическом форуме в Мурманске заявил, что РФ укрепит свое глобальное лидерство в Арктике. Он отметил, что северный вектор развития является историческим суверенным выбором страны. Глава государства отметил, что задачи РФ в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века. По его словам, Россия обеспечит комплексное развитие региона, а также задаст задел для будущих поколений россиян.

Ранее стало известно, что Германия направит военные корабли в Арктику в ответ на действия России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами