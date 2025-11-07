«Законное право»: Песков прокомментировал запуск КНДР баллистической ракеты

В Кремле отреагировали на запуск КНДР баллистической ракеты в Японском море

Россия с уважением относится к «законному праву друзей» в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) обеспечивать собственную безопасность. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия приветствует те шаги по нормализации ситуации, которые полностью отражают интересы КНДР,»— подчеркнул представитель Кремля.

Агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных ранее сообщило, что КНДР впервые за 16 дней запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря в знак протеста против санкций США.

Уточняется, что это первый запуск северокорейской баллистической ракеты с 22 октября и седьмой в этом году. Кроме того, это второй запуск с момента инаугурации администрации Ли Джэ Мёна.

До этого сообщалось, что КНДР произвела запуски около 10 артиллерийских ракет в сторону северной части Желтого моря примерно за час до прибытия главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями.

Ранее Северная Корея представила новую межконтинентальную баллистическую ракету.