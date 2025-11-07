Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР впервые за 16 дней запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря в знак протеста против санкций США. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

«Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в Восточное море», — говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

Агентство отмечает, что это первый запуск северокорейской баллистической ракеты с 22 октября и седьмой в этом году. Кроме того, это второй запуск с момента инаугурации администрации Ли Джэ Мёна.

«Рёнхап» расценивает это как ответную реакцию на недавнюю серию санкций против Пхеньяна, введенных правительством США.

В понедельник сообщалось, что КНДР произвела запуски около 10 артиллерийских ракет в сторону вод северной части Желтого моря примерно за час до прибытия главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями.

Ранее Северная Корея представила новую межконтинентальную баллистическую ракету.