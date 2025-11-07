На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог назвал последствия раскрытия профессии Протасевича

Политолог Михайлов: раскрытие профессии Протасевича отразится на всей оппозиции
Виктор Толочко/РИА Новости

Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что бывший главный редактор оппозиционного издания Nexta Роман Протасевич является сотрудником белорусской разведки. По мнению специалиста, это «блестящая операция» спецслужб республики по внедрению своего агента в оппозицию.

«И это операция, скажем так, на высшем уровне. Я представляю, что сейчас начнется в этих либералистических структурах и среди тех, кто сбежал — украинцев, белорусов, армян, неважно кого, которые действуют против своей власти. Против России действуют, против Белоруссии. Они сейчас будут подозревать каждого», — сказал Михайлов.

Он допустил, что после такого случая западные страны пересмотрят финансирование организаций, действующих против России и Белоруссии, а всех иноагентов ждет тщательная проверка.

Как сообщил Лукашенко, Протасевича пришлось задержать в 2021 году в аэропорту Минска, потому что он «работал под прикрытием». Согласно первоначальному плану, экс-главред Nexta должен был лететь из Греции, где встречался с другими разведчиками, в Литву. Сам он утверждает, что слова Лукашенко — правда.

Протасевич был задержан в Минске 23 мая 2021 года вместе со своей девушкой, россиянкой Софьей Сапегой, после того, как следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Белоруссии из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Никакой взрывчатки в итоге не нашли.

Ранее Протасевича внесли в базу «Миротворца».

