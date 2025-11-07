На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД сообщили, что Минобороны отслеживает поставки оружия Украине

Захарова: Минобороны отслеживает поставки вооружений Украине от стран Запада
true
true
true
close
Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Российское минобороны отслеживает поставки, которые поступают Украине от западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Конечно, наше оборонное ведомство отслеживает поставки, которые поступают киевскому режиму по линии западных различных коалиций, мы это также комментируем, исходя из данных министерства обороны», — сказала дипломат, комментируя сообщение о поставках новой партии британских ракет на Украину.

В конце октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Там решили, что отправка ракет в зону конфликта «не окажет негативного влияния на арсеналы США». При этом окончательное решение об отправке этих ракет должен принять американский президент Дональд Трамп.

7 ноября украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина сообщила, что обсуждения покупки ракет продолжаются. Она добавила, что речь идет не только о Tomahawk, но и о приобретении других ракет дальнего и ближнего действия.

Ранее турецкий аналитик объяснил мотивацию Евросоюза усилить Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами