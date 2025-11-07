В МИД сообщили, что Минобороны отслеживает поставки оружия Украине

Российское минобороны отслеживает поставки, которые поступают Украине от западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Конечно, наше оборонное ведомство отслеживает поставки, которые поступают киевскому режиму по линии западных различных коалиций, мы это также комментируем, исходя из данных министерства обороны», — сказала дипломат, комментируя сообщение о поставках новой партии британских ракет на Украину.

В конце октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Там решили, что отправка ракет в зону конфликта «не окажет негативного влияния на арсеналы США». При этом окончательное решение об отправке этих ракет должен принять американский президент Дональд Трамп.

7 ноября украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина сообщила, что обсуждения покупки ракет продолжаются. Она добавила, что речь идет не только о Tomahawk, но и о приобретении других ракет дальнего и ближнего действия.

Ранее турецкий аналитик объяснил мотивацию Евросоюза усилить Украину.