Турецкий аналитик объяснил мотивацию Евросоюза усилить Украину

Турецкий аналитик Кашлылар: Европа осознает военную мощь России
Murad Sezer/Reuters

Европа осознает военную мощь российской стороны и потому стремится усилить поддержку Украины. Об этом заявил вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар, передает РИА Новости.

»Европейский союз делает ставку на экономическое давление и военную помощь Киеву, считая, что ослабление Украины напрямую скажется на безопасности самой Европы», — заявил аналитик.

По его словам, Европа хочет помочь украинской стороне за счет увеличения поставок оружия и расширения санкций. Кашлылар отметил, что Евросоюз планирует продолжать санкционное давление на Россию и увеличивать объемы оружейных поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом власти США, по мнению аналитика, хотят завершения конфликта и налаживания торговых отношений с РФ.

До этого польская радиостанция RMF FM сообщила, что Европа проводит политику, направленную на облегчение передвижения войск внутри Европейского Союза на фоне «потенциального конфликта с Россией». По данным источников радиостанции, 19 ноября Европейская комиссия планирует представить документ о военной мобильности ЕС, который охватывает эффективное и масштабное перемещение военной техники, личного состава и грузов внутри стран ЕС.

Ранее Захарова окрестила Украину «камнем» на шее Европы.

