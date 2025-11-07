Украина захотела купить у США ракеты Tomahawk

США и Украина ведут «позитивные» переговоры относительно возможности покупки Киевом ракет Tomahawk для ВСУ. Об этом, передает «РБК-Украина», заявила украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

«Обсуждения все еще продолжаются, но у нас есть много делегаций, работающих над увеличением доступных финансовых ресурсов для приобретения более крупных военных возможностей в США. Это не только Tomahawk, но и различные типы других ракет дальнего и ближнего действия, и я могу только сказать, что это довольно позитивно», — подчеркнула она.

В конце октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что министерство войны США одобрило передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В Пентагоне решили, что отправка ракет в зону конфликта «не окажет негативного влияния на арсеналы США». При этом окончательное решение об отправке Tomahawk на Украину должен принять американский лидер Дональд Трамп.

Ранее американская фирма сорвала поставку Украине оружия на $1 млрд.