Депутат Рады объяснил, почему все больше украинцев едут из Европы в Россию

Депутат Рады Дмитрук: все больше украинцев едут в Россию из-за безопасности
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проживающие в Европе украинцы все чаще едут в Россию или Белоруссию ради безопасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Все больше людей - как связанных с политикой, так и далеких от нее - уезжают из Европы в Беларусь и Россию. Почему? Потому что считают это безопасным», — подчеркнул он.

Как отметил Дмитрук, в России и Белоруссии высокий уровень образования и медицины, а также возможности жить в традиционной среде.

До этого заместитель министра образования Украины Николай Трофименко заявлял, что массовый отток студентов и преподавателей украинских вузов за границу представляет угрозу для национальной безопасности страны.

При этом чиновник не привел конкретных данных о масштабах потерь в образовательной сфере. Трофименко отметил, что структура поступающих в украинские вузы изменилась: в этом году среди первокурсников 52% составляют девушки и 48% — юноши, тогда как годом ранее соотношение было 45% к 55% соответственно.

Ранее американский юрист рассказал, как граждане США относятся к Зеленскому.

