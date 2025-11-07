Евросоюз обвинили в желании получить контроль над судами Украины

Европейский союз (ЕС) стремится получить контроль над правоохранительной системой и судами Украины. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в партии «Слуга народа», близкий к офису украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам источника, последний доклад Европейской комиссии (ЕК) свидетельствует о наличии напряженности в отношениях регионального содружества и Киева. Он уточнил, что несогласие касается вопросов, связанных с борьбой с коррупцией на Украине.

«Европейцы хотят через уже апробированные на НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — «Газета.Ru») и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — «Газета.Ru») технологии поставить под свой контроль практически всю правоохранительную систему и суды, выведя их из-под влияния Банковой», — подчеркнул источник.

4 ноября агентство Reuters со ссылкой на новый доклад ЕК написало, что Украина столкнется с серьезными препятствиями и не сможет в ближайшем будущем вступить в региональное содружество. Как выяснили авторы статьи, Брюссель хочет, чтобы Киев обратил вспять негативные тенденции в борьбе с коррупцией, в том числе растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество.

