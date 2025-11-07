На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз обвинили в желании получить контроль над судами Украины

«Страна.ua»: Евросоюз хочет установить контроль над украинскими судами
true
true
true
close
Global Look Press

Европейский союз (ЕС) стремится получить контроль над правоохранительной системой и судами Украины. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в партии «Слуга народа», близкий к офису украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам источника, последний доклад Европейской комиссии (ЕК) свидетельствует о наличии напряженности в отношениях регионального содружества и Киева. Он уточнил, что несогласие касается вопросов, связанных с борьбой с коррупцией на Украине.

«Европейцы хотят через уже апробированные на НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — «Газета.Ru») и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — «Газета.Ru») технологии поставить под свой контроль практически всю правоохранительную систему и суды, выведя их из-под влияния Банковой», — подчеркнул источник.

4 ноября агентство Reuters со ссылкой на новый доклад ЕК написало, что Украина столкнется с серьезными препятствиями и не сможет в ближайшем будущем вступить в региональное содружество. Как выяснили авторы статьи, Брюссель хочет, чтобы Киев обратил вспять негативные тенденции в борьбе с коррупцией, в том числе растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество.

Ранее журналисты составили рейтинг оценок усилий семи стран по вступлению в Евросоюз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами